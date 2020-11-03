Белорусские теннисистки остались на своих местах, Герасимов поднялся на 6 строк в мировом рейтинге

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко занимает 11-е место, имея 4045 очков, на две строки ниже Виктория Азаренко, у которой 3426 баллов, у Александры Саснович 798 очков и 92-я позиция.
Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA):
1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3. Наоми Осака (Япония) - 5780,
4. София Кенин (США) - 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,
10. Серена Уильямс (США) - 4080.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Егор Герасимов, добравшийся на прошлой неделе до четвертьфинала турнира в Нур-Султане, поднялся с 83-го на 77-е место, имея 820 очков. У Ильи Ивашко 115-я позиция (573 балла), Владимир Игнатик занимает 330-е место (128).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) - 5980,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,
7. Александр Зверев (Германия) - 5015,
8. Андрей Рублев (Россия) - 3839,
9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3285,
10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.-0-