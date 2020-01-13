Белорусские теннисистки потеряли позиции в мировом рейтинге

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Арина Соболенко занимала 11-е место, но после неудачного выступления на турнире в китайском Шэньчжэне, где не сумела защитить чемпионский титул, переместилась на 12-ю строку, имея 2940 очков. На этой неделе лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка сыграет на турнире в австралийской Аделаиде, где в 1/16 финала ее соперницей будет представительница китайского Тайбэя Се Шувэй (36-й номер мирового рейтинга).

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко также потеряла одну позицию, занимая 50-е место с 1115 баллами. Александра Саснович потеряла сразу 50 позиций, опустившись с 49-го на 99-е место, у нее сейчас 673 очка. Сегодня Александра Саснович неудачно стартовала в основной сетке состязаний в Аделаиде, уступив американке Даниэль Роуз (27). Белоруска Ольга Говорцова имеет 312 баллов, сохранив 190-е место, у Веры Лапко 131 зачетный балл и 360-я позиция в мировом рейтинге.

Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7547 очков,

2. Каролина Плишкова (Чехия) - 5940,

3. Наоми Осака (Япония) - 5496,

4. Симона Халеп (Румыния) - 5461,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5075,

6. Бьянка Андрееску (Канада) - 4935,

7. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4436,

9. Серена Уильямс (США) - 4215,

10. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165.-0-