Белорусские теннисистки пробились в четвертьфиналы турниров в США и Франции

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки одержали очередные победы на турнирах в США и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Говорцова (142-й номер мирового рейтинга) в 1/8 финала соревнований в американском Чарльстоне (призовой фонд - $100 тыс.) выиграла у индонезийской теннисистки Алдилы Сутджиади (401) - 7:5, 0:6, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет британка Хэрриет Дарт (150). В четвертьфинальном матче парного разряда Ольга Говорцова и мексиканка Рената Сарасуа проиграли японскому тандему Мию Като / Эри Ходзуми - 3:6, 3:6. В 1/8 финала состязаний в городе Нейплс (призовой фонд - $25 тыс.) белоруска Вера Лапко (333) обыграла представительницу США Александру Епифанову (1098) - 6:1, 4:6, 6:3.

В парном разряде турнира во французском Сен-Мало (призовой фонд - $115 тыс.) белорусская теннисистка Александра Саснович и датчанка Клара Таусон вышли в четвертьфинал, победив китайско-нидерландский дуэт Ван Сю / Аранча Рус - 6:3, 6:3. В борьбе за выход в полуфинал белорусско-датская пара сыграет с американским тандемом Кристиан Кейтлин / Сабрина Сантамария. В четвертьфинале одиночного разряда Александра Саснович (92) будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (84).-0-