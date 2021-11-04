Белорусские теннисистки проиграли австралийкам со счетом 1:2 в Кубке Билли Джин Кинг

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проиграли команде Австралии со счетом 1:2 в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной парной игре Александра Саснович и Лидия Морозова выиграли у австралийского тандема Эллен Перес / Оливия Гадеки - 6:4, 6:4.

До этого в двух одиночных поединках победы одержали австралийки. Сначала Сторм Сандерс выиграла у Юлии Готовко - 6:3, 6:3, а потом Айла Томлянович оказалась сильнее Александры Саснович - 4:6, 6:2, 6:3.

В первом туре соревнований в чешской столице белоруски уступили сборной Бельгии с результатом 1:2, а австралийки выиграли у бельгиек с таким же счетом.

В итоге первое место в группе В заняла команда Австралии, которая сыграет в полуфинале с представителем группы D. Лучшая команда в этом трио определится сегодня после встречи сборных Чехии и Швейцарии. В первом туре обе команды победили теннисисток Германии: чешки со счетом 2:1, швейцарки - 3:0.

Состав первой полуфинальной пары уже известен: победители группы А россиянки будут соперничать с действующим чемпионом сборной США, которая стала лучшей в группе С.

Встречи за выход в финал состоятся 5 ноября, а решающий матч за главный приз пройдет 6 ноября на хардовых кортах пражской "О2 Арены".

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-