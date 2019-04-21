Белорусские теннисистки проиграли австралийкам в полуфинале Кубка Федераций

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси не смогли выйти в финал Кубка Федераций, уступив команде Австралии в Брисбене со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех одиночных поединков счет был равным - 2:2, а в парном матче белорусский дуэт Виктория Азаренко / Арина Соболенко уступил австралийскому тандему Саманта Стосур / Эшли Барти - 5:7, 6:3, 2:6. Первоначально капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек заявила на парную игру Веру Лапко и Лидию Морозову, но затем решила произвести замену.

В первый день соревнований на корте Pat Rafter Arena Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) в упорной борьбе обыграла Саманту Стосур (77) - 7:5, 5:7, 6:3, а Виктория Азаренко (61) уступила Эшли Барти (9) - 6:7 (2:7), 3:6. Сегодня Эшли Барти взяла верх над Ариной Соболенко - 6:2, 6:2, а Виктория Азаренко была сильнее Саманты Стосур - 6:1, 6:1.

В финале нынешнего сезона 9-10 ноября сборная Австралии встретится с победителем матча Франция - Румыния. После первого дня там ничья - 1:1.-0-