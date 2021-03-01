Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в мировом рейтинге

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему находится на 8-м месте, имея в своем активе 4810 очков. В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс занимают ведущие позиции. Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, набрав 3535 очков, у Александры Саснович 838 баллов и 96-е место, Ольга Говорцова занимает 138-ю позицию, набрав 572 очка, Вера Лапко - на 280-й строке, имея 237 баллов. На этой неделе две белорусские теннисистки сыграют на представительном турнире в катарской Дохе. Виктория Азаренко в первом раунде встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 39-е место в мировом рейтинге. Арина Соболенко начнет соревнования со второго круга, где ее соперницей будет победительница поединка между испанкой Гарбинье Мугурусой (16-й номер рейтинга WTA) и россиянкой Вероникой Кудерметовой (34). В 1/16 финала турнира во французском Лионе Александра Саснович сыграет с канадской теннисисткой Эжени Бушар (143), а Вера Лапко будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (130).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9186 очков,

2. Наоми Осака (Япония) - 7835,

3. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5370,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Серена Уильямс (США) - 4915,

8. Арина Соболенко (Беларусь) - 4810,

9. Бьянка Андрееску (Канада) - 4735,

10. Петра Квитова (Чехия) - 4571.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на семь ступенек и занимает 76-е место (936 очков), Илья Ивашко находится на 112-й позиции (681), Владимир Игнатик - на 338-й строке (132).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12030,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Даниил Медведев (Россия) - 9735,

4. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 6595,

7. Александр Зверев (Германия) - 5615,

8. Андрей Рублев (Россия) - 4609,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3480,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3480.-0-