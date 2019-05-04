Белорусские теннисистки стартуют на престижном турнире в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские теннисистки сегодня примут старт на крупном турнире категории "Премьер" в Мадриде с призовым фондом более 7 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из белорусок на грунтовые корты испанской столицы выйдет десятая ракетка планеты Арина Соболенко, которая встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге. Затем бывший первый номер рейтинга WTA Виктория Азаренко, у которой сейчас 50-я позиция сыграет с еще одной российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (21-й номер мирового рейтинга), а потом Александра Саснович (34) будет соперничать с эстонкой Анетт Контавейт (15).

В 1/16 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют сегодня со словенско-сербским дуэтом Андрея Клепач / Александра Крунич. 5 мая Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в первом круге встретятся с китайско-польским тандемом Чжаосюань Ян / Алисия Росольска. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.

Соревнования в Мадриде завершатся 11 мая.-0-