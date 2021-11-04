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04 ноября 2021, 11:15

Белорусские теннисистки сыграют с австралийками в Кубке Билли Джин Кинг

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге сегодня определятся последние полуфиналисты решающего этапа розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теннисистки Беларуси в своем втором матче состязаний в группе В встретятся со сборной Австралии. В первом туре обе команды встречались с бельгийками - белоруски уступили им 1:2, а австралийки выиграли с таким же результатом. Победа с сухим счетом 3:0 гарантирует подопечным Татьяны Пучек выход в полуфинальную стадию, при выигрыше с результатом 2:1 придется считать разницу сетов и геймов во всех матчах, в случае поражения белоруски завершат выступление в чешской столице.

Победитель группы В сыграет в полуфинале с представителем группы D. Лучшая команда в этом трио определится сегодня вечером после встречи сборных Чехии и Швейцарии. В первом туре обе сборные выиграли у теннисисток Германии - чешки со счетом 2:1, швейцарки 3:0.

Состав первой полуфинальной пары уже известен: победители группы А россиянки будут соперничать с действующим чемпионом сборной США, которая стала лучшей в группе С.

Встречи за выход в финал состоятся 5 ноября, а решающий матч за главный приз пройдет на хардовых кортах пражской О2 Арены 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-

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