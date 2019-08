Спорт Белорусские теннисистки сыграют в гостях с командой Нидерландов в квалификации Кубка Федерации Фото из архива Белорусской теннисной федерации 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда теннисного Кубка Федерации нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА. Со следующего года формат проведения этого турнира изменится. Благодаря расположению на пятой строчке мирового рейтинга сборная Беларуси попала в число сеяных команд вместе со сборными США (2), Румынии (6), Германии (7), Испании (8), Швейцарии (9), Бельгии (10) и Великобритании (11). Теннисистки сборной Беларуси 7-8 февраля 2020 года сыграют в гостях с командой Нидерландов (19). В 2017 году на домашнем корте в "Чижовка-Арене" белоруски одолели оппоненток из Нидерландов со счетом 4-1. В других матчах встретятся: США - Латвия, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Испания - Япония, Швейцария - Канада, Бельгия - Казахстан, Словакия - Великобритания. Победители квалификационных поединков выйдут в финальную часть Кубка Федерации, которая пройдет 9-14 апреля в Будапеште, а проигравшие будут сражаться за право сыграть в квалификации турнира сезона 2021 года. Встречи будут состоять из четырех одиночных матчей и одного парного. Восемь победителей выйдут в финальную часть Кубка Федерации. Места в решающем раунде себе уже обеспечили Австралия и Франция как финалисты нынешнего розыгрыша, а также Венгрия на правах страны-хозяйки. Сборная Чехии получила wild card. Fed Cup Finals пройдет в формате кругового группового турнира. Сборные будут разбиты на четыре группы, в которых сыграют по три команды. Победитель каждой группы выходит в полуфинал. Финалисты гарантируют себе участие в Fed Cup Finals на следующий год. Сборные, занявшие 3-10-е места сыграют в квалификационном раунде в следующем году. Матчи Fed Cup Finals будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. В этом сезоне белоруски победили в четвертьфинале в гостях команду Германии со счетом 4:0, а в полуфинале также на выезде уступили австралийкам - 2:3. Лучшим результатом белорусских теннисисток в Кубке Федераций является выход в финал 2017 года, когда они уступили в решающем матче команде США.-0-

