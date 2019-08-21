Белорусские теннисистки сыграют в гостях с командой Нидерландов в квалификации Кубка Федераций

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда теннисного Кубка Федераций нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теннисистки сборной Беларуси 7-8 февраля 2020 года сыграют в гостях у команды Нидерландов. Беларусь сейчас занимает 5-е место в рейтинге женских команд, Нидерланды находятся на 19-й позиции.

В других матчах встретятся: США - Латвия, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Испания - Япония, Швейцария - Канада, Бельгия - Казахстан, Словакия - Великобритания.

Победители квалификации получат путевки в финал, который пройдет 16-19 апреля в венгерском Будапеште. Там же выступят теннисистки Венгрии, финалисты нынешнего розыгрыша Австралия и Франция, а также лидер мирового командного рейтинга Чехия.

В этом сезоне белоруски победили в четвертьфинале в гостях команду Германии со счетом 4:0, а в полуфинале также на выезде уступили австралийкам - 2:3. Лучшим результатом белорусских теннисисток в Кубке Федераций является выход в финал 2017 года, когда они уступили в решающем матче команде США.-0-