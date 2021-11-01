Белорусские теннисистки уступили бельгийкам в матче Кубка Билли Джин Кинг

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси проиграли команде Бельгии в первом матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации), который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй одиночной встрече нынешний лидер сборной Беларуси Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) уступила первой ракетке команды Бельгии Элизе Мертенс (18) - 2:6, 6:4, 2:6. Таким образом, бельгийки повели со счетом 2:0, обеспечив себе общую победу в этом матче.

В первом одиночном поединке предварительной группы В белорусская теннисистка Ирина Шиманович (263) проиграла в двух сетах бельгийке Гретье Миннен (70) - 2:6, 2:6.

На парную встречу капитан белорусок Татьяна Пучек заявила Александру Саснович и Веру Лапко, противостоять которым будут Элизе Мертенс и Кирстен Флипкенс.

Во втором матче 4 ноября белоруски сыграют со сборной Австралии. Бельгийки и австралийки встретятся между собой 2 ноября. Победитель этого квартета в полуфинале будет соперничать с лучшей командой группы D, в которой выступят теннисистки Чехии, Бельгии и Швейцарии.

В первом матче квартета А представительница Канады Франсуза Абанда (353) выиграла у француженки Фионы Ферро (105) - 4:6, 6:4, 6:4. В этой группе также сыграют российские теннисистки.

Вечером состоятся встречи еще в двух квартетах:

С - Словакия - Испания.

D - Чехия - Германия.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-