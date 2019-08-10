Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Цинциннати

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские теннисистки примут участие в турнире категории "Премьер" в Цинциннати (США) с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Девятая ракетка мира Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич, занимающей 21-е место в рейтинге WTA. Виктория Азаренко (39-й номер мирового рейтинга) сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (21). Соперница Александры Саснович (46) определится после квалификационных поединков.

Турнир в Цинциннати стартует 12 августа, а финиширует 18 августа.-0-