Белорусские теннисистки узнали соперниц в первом круге Australian Open

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне состоялась жеребьевка стартовых матчей первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском одиночном разряде Australian Open Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA) сыграет с одной из победительниц квалификации. Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (33) встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49). Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (52) будет соперничать с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110). Вере Лапко (63) предстоит сыграть с Юханной Ларссон (75) из Швеции. Еще одна белоруска Ольга Говорцова (390) также может пробиться в основную сетку, если успешно проведет поединок 3-го круга квалификации с японкой Мисаки Дои (133).
В основной сетке мужского одиночного разряда выступит Илья Ивашко (94), соперником которого на старте будет тунисский теннисист Малик Джазири (42).
Основной этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет с 14 по 27 января.-0-
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