Белорусские теннисистки выиграли парный матч у бельгиек в Кубке Билли Джин Кинг

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси проиграли команде Бельгии со счетом 1:2 в первом матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации), который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В парной встрече Александра Саснович и Вера Лапко уверенно переиграли в двух партиях бельгийский дуэт Элизе Мертенс / Кирстен Флипкенс - 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 7 мин.

До этого в двух одиночных поединках предварительной группы В белорусские теннисистки потерпели поражения. Сначала Ирина Шиманович (263-й номер мирового рейтинга) проиграла в двух сетах Гретье Миннен (70) - 2:6, 2:6, а затем нынешний лидер сборной Беларуси Александра Саснович (88) уступила первой ракетке команды Бельгии Элизе Мертенс (18) - 2:6, 6:4, 2:6.

Во втором матче 4 ноября белоруски сыграют со сборной Австралии. Бельгийки и австралийки встретятся между собой завтра. Победитель этой группы в полуфинале будет соперничать с лучшей командой группы D, в которой выступят теннисистки Чехии, Бельгии и Швейцарии.

В первом матче группы А представительница Канады Франсуаза Абанда (353) выиграла у француженки Феоны Ферро (105) - 4:6, 6:4, 6:4, а потом Элизе Корне (59) сравняла результат, победив Ребекку Марино (148) - 6:4, 7:6 (7:5). Победитель этой игры определится после парной встречи. В этой группе также сыграют российские теннисистки.

Сегодня состоятся встречи еще в двух группах:

С - Словакия - Испания.

D - Чехия - Германия.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-