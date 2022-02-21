Белорусские теннисистки вышли в 1/16 финала турнира в Дохе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли во второй раунд турнира категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/32 финала Александра Саснович за 55 минут разгромила в двух сетах китайскую теннисистку Чжан Шуай (66) - 6:1, 6:1. Во втором раунде соперницей белоруски будет десятая ракетка мира Унс Джабир из Туниса. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом круге уверенно переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан (101) - 6:1, 6:1, а затем победила бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс (324) - 6:3, 6:2.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом раунде встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (42) и победила в напряженном трехсетовом поединке - 5:7, 6:2, 7:5. В решающей партии Виктория Азаренко была на грани поражения. Она уступала 0:4, потом догнала соперницу, затем при счете 5:4 Путинцева имела матчбол, но белоруска сумела сравнять счет и добилась победы. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл (60).

Лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление в катарской столице с 1/16 финала. Ее соперницей будет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (34) и француженкой Ализе Корне (37).

Соревнования в Дохе завершатся 26 февраля.-0-