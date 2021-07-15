Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу четыре белорусские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $60 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала Юлия Готовко (262-й номер мирового рейтинга) победила чешскую теннисистку Анну Шишкову (485) - 6:2, 6:1. В четвертьфинале Юлия Готовко встретится с еще одной белоруской Анной Кубаревой (340), которая переиграла представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову (669) - 7:6 (7:5), 6:3.
Ирина Шиманович (411), обыгравшая казахстанскую теннисистку Жибек Куламбаеву (546) - 6:3, 6:3, в борьбе за выход в полуфинал встретится с россиянкой Валерией Савиных (196).
Еще одна представительница Беларуси Шалимар Тальби была сильнее литовки Юстины Микулските (550) - 6:4, 6:3, а в четвертьфинале сыграет с грузинкой Мариам Болквадзе (195).
Соревнования в казахстанской столице завершатся 18 июля.-0-