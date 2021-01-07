Белорусские теннисисты откроют сезон на турнирах в Абу-Даби и Анталии

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут первые матчи нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Десятая ракетка планеты Арина Соболенко сыграет со словенкой Полоной Херцог (49-й номер мирового рейтинга) в первом раунде одиночного разряда турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом $565,5 тыс. Победитель поединка в 1/16 финала встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (68). Соперницей еще одной белоруски Александры Саснович (90) в 1/32 финала будет венгерская теннисистка Анна Боднарь (275), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова встретится российско-эстонским дуэтом Дарья Касаткина / Анетт Контавейт. Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс начнут выступление в парном турнире во втором круге.

Также сегодня в 1/32 финала одиночного разряда мужского турнира в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тыс. евро соперником белоруса Егора Герасимова (78) будет француз Тристан Ламазин (271). В матче 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих сыграют с французским дуэтом Жереми Шарди / Фабрис Мартен.

Турниры в Турции и ОАЭ завершатся 13 января.-0-