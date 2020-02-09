Белорусские теннисисты пробились в финалы турнира в индийской Пуне

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста пробились в финалы турниров в индийской Пуне с призовым фондом $546 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале одиночного разряда Егор Герасимов (90-й номер рейтинга АТР) победил в двух сетах австралийца Джеймса Дакворта (98) - 7:6 (7:2), 6:4. Сегодня в решающем поединке соперником Егора Герасимова будет чешский теннисист Иржи Веселый (107), который обыграл в четвертьфинале белоруса Илью Ивашко (152).

Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих в матче за выход в финал парного разряда взяли верх над индийским дуэтом Раджа Пурав / Рамкумар Раманатан - 7:6 (7:3), 6:4. В финальном матче они сыграют с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.-0-