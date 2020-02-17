Белорусские теннисисты пробились в основную сетку турнира в Марселе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 17 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:14 Учеба, жилье, страховой стаж - Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу Общество
21:49 Подростки стали чаще совершать кражи через мобильный банкинг - МВД Происшествия
21:26 ФОТОФАКТ: Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА Спорт
21:14 Белорусские продукты питания представлены на крупнейшей продвыставке в Дубае Экономика
20:53 Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3" Культура
20:31 Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 24 февраля по 1 марта Экономика
20:16 Мясникович обсудил с вице-премьером России совершенствование работы ЕЭК Экономика
20:04 Футбольные клубы обязаны направлять игроков в национальную сборную - Минспорта Спорт
19:51 В Минске подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-летия ООН Политика
19:37 Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году Экономика
19:26 Белорусские теннисисты пробились в основную сетку турнира в Марселе Спорт
19:10 В Зельвенском районе убили пенсионера Происшествия
18:48 Промпроизводство в Беларуси в январе снизилось на 5,8% Экономика
18:31 Движение на 9-м км трассы Минск - Витебск ограничат 18 февраля Регионы
18:27 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Модные дамы в Несвиже" проходит во дворце Радзивиллов Культура
18:24 Презентация изданий белорусско-корейских переводов состоится 20 февраля в Минске Культура
18:22 Беларусь ограничила ввоз свинины из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России из-за АЧС Экономика
18:15 ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9% Экономика
18:02 Все 12 гобеленов Рафаэля вернулись в Сикстинскую капеллу В мире
17:55 Иракские инвесторы заинтересованы в строительстве торговых центров и жилья в Гомеле Регионы
17:47 "Белоруснефть" начинает новый проект с индийской нефтегазовой корпорацией Экономика
17:46 ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте Регионы
17:33 Розничный товарооборот в Беларуси в январе вырос на 4,1% Экономика
17:09 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 4,5% Экономика
17:07 Детский дом семейного типа открыли в Калинковичах Регионы
17:06 Китайские школы из-за коронавируса открылись онлайн Технологии
17:06 Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале - мае 2020 года Президент
16:55 На Минском полумарафоне-2020 ожидают 42 тыс. участников Спорт
16:53 Грузовой поезд сбил пенсионерку в Барановичах Происшествия
16:49 НК "Янгпур" планирует поставлять нефть в Беларусь из Ямало-Ненецкого автономного округа Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
17 февраля 2020, 19:26

Белорусские теннисисты пробились в основную сетку турнира в Марселе

Егор Герасимов. Фото из архива
Егор Герасимов. Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня пробились в основную сетку турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) одолел в тяжелейшем трехсетовом поединке финского теннисиста Эмила Руусувоори (101). Уступив первую партию со счетом 4:6, белорус затем сумел выиграть два сета на тай-брейках - 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). Встреча длилась 2 часа 30 минут.

Илья Ивашко (137) также в трехсетовом матче за 1 час 40 минут переиграл представителя Австралии Алексея Попырина (100) - 6:1, 3:6, 6:4.

Турнир в Марселе завершится 23 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
теннис
Новости рубрики Спорт
Во время матча ФОТОФАКТ: Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА
Сергей Ковальчук. Фото из архива Футбольные клубы обязаны направлять игроков в национальную сборную - Минспорта
Во время полумарафона. Фото из архива На Минском полумарафоне-2020 ожидают 42 тыс. участников
Фото из архива Белорусские теннисистки узнали расписание финала Кубка Федерации
Фото из архива Брестское "Динамо" начнет новый чемпионат Беларуси матчем со "Смолевичами"
Фото из архива Участие в турнире по самбо на призы Президента в Минске примут атлеты из 22 стран
Главное
"Вызовов и угроз не становится меньше" - у Президента обсудили ситуацию на белорусской границе
Минфин рассказал, какими будут зарплаты бюджетников и пенсии в 2020 году
В Беларуси нет необходимости в широком применении масок - Минздрав
За комфортом – в "Хельсинки"! В "Минск Мир" стартовали продажи нового дома – с квартирами с полной отделкой!
Топ-новости
Лукашенко рассчитывает на более широкую поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе
Учеба, жилье, страховой стаж - Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу
МАРТ подготовил рекомендации по соблюдению положений доктрины продбезопасности
UzAuto Motors начинает экспорт Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в Россию, Казахстан и Беларусь
Руководители госорганов проведут в феврале выездные приемы граждан
Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году
Знай, это любовь! В "Дана Молл" грандиозно отметили День влюбленных
ФОТОФАКТ: Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА
Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА 19 февраля
На Минском полумарафоне-2020 ожидают 42 тыс. участников
"Белоруснефть" начинает новый проект с индийской нефтегазовой корпорацией
Участие в турнире по самбо на призы Президента в Минске примут атлеты из 22 стран
В "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся в Беларусь
К 75-летию Великой Победы. "Рельсовая война" белорусских партизан. Архивные фото БЕЛТА
Новое в нотариате: тарифы на услуги снизились, а у должника появились дополнительные права
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.