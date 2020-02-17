Белорусские теннисисты пробились в основную сетку турнира в Марселе

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня пробились в основную сетку турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) одолел в тяжелейшем трехсетовом поединке финского теннисиста Эмила Руусувоори (101). Уступив первую партию со счетом 4:6, белорус затем сумел выиграть два сета на тай-брейках - 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). Встреча длилась 2 часа 30 минут.

Илья Ивашко (137) также в трехсетовом матче за 1 час 40 минут переиграл представителя Австралии Алексея Попырина (100) - 6:1, 3:6, 6:4.

Турнир в Марселе завершится 23 февраля.-0-