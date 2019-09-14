Белорусские теннисисты проиграли парную встречу португальцам и уступают в матче Кубка Дэвиса - 1:2

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса сегодня продолжился матч первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Португалии, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корт вышли участники парной встречи - белорусский дуэт Илья Ивашко и Андрей Василевский и португальцы Жуан Соуза и Педро Соуза. Первая партия осталась за гостями - 6:3, во втором сете белорусы уступали - 4:5, затем догнали соперников - 6:6, но на тай-брейке португальцы сумели добиться успеха - 7:6 (8:6).

Сборная Португалии вышла вперед - 2:1, ей осталось добыть одну викторию для общей победы в матче.

Сегодня состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов - Жуан Соуза, Илья Ивашко - Жоао Домингеш. Капитаны команд Игорь Тихонко и Руи Машаду могут произвести замены.

После первого дня матча счет был равным. Сначала Илья Ивашко уступил Жуану Соузе - 6:4, 1:6, 2:6, а затем во втором одиночном поединке Егор Герасимов уверенно победил Жоао Домингеша (179) в двух сетах - 6:2, 6:3.

Ранее в Кубке Дэвиса сборные Беларуси и Португалии встречались дважды: в 2002 году в Минске белорусы выиграли со счетом 4:1, в 2015-м португальцы взяли реванш у себя дома - 3:2. Сейчас мужская сборная Беларуси в мировом командном рейтинге занимает 31-е место, Португалия находится на 26-й позиции. Победитель предстоящего матча получит право сыграть в квалификации Кубка Дэвиса - 2020.

Начиная с нынешнего сезона розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. Туда попали четыре полуфиналиста 2018 года, 12 победителей квалификационных матчей и два обладателя wild card. В этом году решающий этап пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Составы предварительных групп:

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Хорватия, Испания, Россия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный.-0-

Фото Андрея Покумейко