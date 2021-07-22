Белорусские теннисисты провели первые тренировки на олимпийских кортах Токио

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты провели первые тренировки на олимпийских кортах Ariake Tennis Park в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Третья ракетка планеты Арина Соболенко, несмотря изнуряющий зной, провела интенсивное занятие на центральном корте вместе с тренером Антоном Дубровым. В частности, лучшая белорусская теннисистка много поработала над приемом подачи. В конце тренировки на корте появился олимпийский чемпион Максим Мирный, с которым пообщались Соболенко и ее тренер. После окончания занятия Арина Соболенко сказала, что неплохо потренировалась. "Впервые в Токио на этом корте, симпатичная арена. Уже адаптировалась в столице Японии, нам, теннисистам, не привыкать к разным условиям, в том числе и к жаре. Всем удачи, болейте за нас", - сказала Арина Соболенко.

Арина Соболенко

Олимпийский чемпион Максим Мирный посетил тренировку Арины Соболенко

Опробовал корты местного олимпийского комплекса и Илья Ивашко, в спарринг-партнеры он взял себе Гаэля Монфиса из Франции, с которым сыграет уже в первом круге олимпийского турнира. За тренировкой наблюдала и украинка Элина Свитолина, ставшая недавно супругой француза. Илья провел на корте более часа и продемонстрировал хорошую игровую форму.

Илья Ивашко

В первом круге теннисного олимпийского турнира Илья Ивашко сыграет с Гаэлем Монфисом, а Егор Герасимов встретится с Жилем Симоном. Арина Соболенко проведет матч с Магдой Линнетт из Польши.

На старте мужского парного разряда Ивашко и Герасимов сыграют с дуэтом из Новой Зеландии Маркус Даниэл / Майкл Винус.

Теннисный турнир в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА