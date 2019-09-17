Белорусские теннисисты сегодня проведут матчи на турнирах в Санкт-Петербурге и Гуанчжоу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты проведут сегодня матчи на крупных турнирах в России и Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге мужского турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом $1,1 млн сыграют два белоруса, пробившихся в основную сетку через квалификацию. Егор Герасимов (119-й номер рейтинга АТР) встретится с чешским теннисистом Лукашем Росолом (145), а Илья Ивашко (135) будут соперничать с россиянином Андреем Рублевым (38).
На старте парного разряда белорус Андрей Василевский и американец Николас Монро сыграют с российским дуэтом Евгений Донской / Константин Кравчук.
На женском турнире в Гуанчжоу с призовым фондом $500 тыс. белоруска Лидия Морозова и сербка Александра Крунич сыграют с российско-казахстанским тандемом Натела Дзаламидзе / Елена Рыбакина. В 1/16 финала одиночного разряда Александра Крунич обыграла белоруску Александру Саснович - 6:4, 6:2.
Турнир в Гуанчжоу завершится 21 сентября, в Санкт-Петербурге - на день позже.-0-