Белорусские теннисисты сегодня стартуют на US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Нью-Йорке начнется второй в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском турнире US Open первой из пяти представительниц Беларуси на корт выйдет Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга), соперницей которой будет представительница США Франческа ди Лоренцо (129). Арина Соболенко (11) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Ольга Говорцова (130) сыграет с россиянкой Виталией Дьяченко (112). Вера Лапко (351) встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123).
У мужчин соперником белоруса Егора Герасимова (72) будет серб Душан Лайович (24).
Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого составляет $53,4 млн, завершится 13 сентября.-0-