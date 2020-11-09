Белорусские теннисисты стартуют на турнирах в Линце и Софии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты на этой неделе примут участие в двух крупных международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда женского турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс. белоруска Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) встретится с американской теннисисткой Бернардой Перой (61). Во вторник, 10 ноября, соперницей 11-й ракетки планеты Арины Соболенко, посеянной под первым номером, будет представительница Италии Ясмин Паолини (94).
На мужском турнире в болгарской Софии с призовым фондом 325,6 тыс. евро белорус Егор Герасимов (81) в первом раунде сыграет сегодня с сербом Виктором Троицким (194). В стартовом матче парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих встретится с монакско-французким дуэтом Хьюго Нис / Фабрис Мартен.
Соревнования в Линце завершатся 14 ноября, в Софии - 15 ноября.-0-