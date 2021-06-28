Белорусские теннисисты стартуют на Уимблдонском турнире

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба сегодня стартует 134-й Уимблдонский теннисный турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из шести представителей Беларуси в борьбу вступит Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга), который в 1/64 финала мужского одиночного разряда встретится с британцем Джеем Кларком (233).

В первом раунде женского одиночного разряда четвертая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с румынкой Моникой Никулеску, занимающей 175-е место в мировом рейтинге.

Завтра Виктория Азаренко (14) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (161). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной американкой Коко Вандевеге (203).

Илья Ивашко (87) начнет третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" матчем с испанцем Хауме Муньяром (69).

Матчи Уимблдонского турнира пройдут с 28 июня по 10 июля. В этом году его общий призовой фонд составит 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-