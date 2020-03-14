Белорусские теннисисты сыграют в Аргентине в матче Кубка Дэвиса

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Международной теннисной федерации (ITF) в Лондоне прошла жеребьевка матчей мировой группы I розыгрыша Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси в середине сентября сыграет в гостях у команды Аргентины. В этом сезоне оба соперника не сумели пробиться в финальный этап Кубка Дэвиса, проиграв гостевые матчи квалификации. Белорусские теннисисты в Дюссельдорфе уступили сборной Германии (1:4), аргентинцы в Боготе были слабее команды Колумбии (1:3). В прошлые годы теннисисты Беларуси и Аргентины встречались на этом турнире дважды, обменявшись "сухими" домашними викториями с результатом 5:0 - в 2001 году выиграли южноамериканцы, в 2004-м белорусы взяли реванш. Сейчас в мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает 42-е место, Аргентина находится на 16-й позиции.

Победитель сентябрьского противостояния получит право сыграть в матче квалификации мировой группы, проигравший выступит в плей-офф мировой группы II.

Финальный этап нынешнего сезона Кубка Дэвиса пройдет 23-29 ноября в Мадриде. В нем сыграют 18 команд, разделенных на 6 групп:

А - Испания, Россия, Эквадор.

В - Канада, Казахстан, Швеция.

С - Франция, Великобритания, Чехия.

D - Хорватия, Австралия, Венгрия.

Е - США, Италия, Колумбия.

F - Сербия, Германия, Австрия.

В полуфинал выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Дэвиса стала сборная Испании, победившая в решающем матче теннисистов из Канады со счетом 2:0. В 2019 году финальный этап также проходил в испанской столице.-0-