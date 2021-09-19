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19 сентября 2021, 20:40

Белорусские теннисисты уступили аргентинцам в матче Кубка Дэвиса 

Фото Reuters
Фото Reuters

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские теннисисты победили белорусов в стартовом матче нового сезона Кубка Дэвиса, который проходит в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертой игре лидер команды хозяев 15-й номер мирового рейтинга Диего Шварцман всего  за час уверенно победил Александра Згировского (1233-й номер рейтинга ATP) - 6:1, 6:2. Таким образом, общий счет стал 3:1 в пользу сборной Аргентины и результат последнего поединка, в котором должны встретится Даниил Остапенков и Гвидо Пелья (82), не имеет принципиального значения.

Сегодня в парном матче белорусские теннисисты Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян уступили аргентинскому дуэту Орасио Себальос / Максимо Гонсалес - 7:5, 2:6, 2:6. 

Вчера Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел сенсационно выиграть  в двух партиях у Диего Шварцмана - 6:4, 6:3. Во втором одиночном поединке Гвидо Пелья также в двух сетах переиграл Эрика Арутюняна (без рейтинга) - 6:1, 6:2.  

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же "сухим" счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.  

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-

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