Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси не смогли пробиться в финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса, уступив в гостевом квалификационном матче команде Германии со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающим стал поединок лидеров команд, в котором немец Ян-Леннард Штруфф переиграл белоруса Егора Герасимова - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась всего 59 минут.

Сегодня в парной встрече белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немецкому дуэту Кевин Кравиц / Андреас Мис - 4:6, 6:7 (5:7).

В первый игровой день матча в Дюссельдорфе Ивашко уступил Штруффу (4:6, 4:6), а Герасимов переиграл Кольшрайбера (4:6, 7:5, 7:6).

Кроме команды Германии победы в квалификационных матчах одержали теннисисты Австралии, Казахстана, Италии и Эквадора. Остальные встречи завершатся позже.

Без участия в квалификации в финале командного чемпионата планеты сыграют теннисисты Испании, Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится 23-29 ноября в Мадриде.-0-