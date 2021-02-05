Белорусские теннисисты узнали соперников на открытом чемпионате Австралии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне состоялась жеребьевка стартового раунда первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/64 финала женского одиночного разряда сыграют три представительницы Беларуси. Седьмая ракетка планеты Арина Соболенко встретится со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой, занимающей 98-е место в мировом рейтинге. Двукратная победительница Australian Open экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (13-й номер рейтинга WTA) будет соперничать с американкой Джессикой Пегула (64). Александра Саснович (90) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (23). В первом раунде мужского одиночного разряда оппонентом белоруса Егора Герасимова (78) будет француз Бенуа Пер (28), а Илья Ивашко (110) встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным (182).

Матчи Australian Open - 2021 пройдут на кортах "Мельбурн Парка" с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн.-0-