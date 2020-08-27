Белорусские теннисисты узнали соперников на старте US Open

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском турнире US Open примут участие пять представительниц Беларуси. Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (118). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (59) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Соперницей Александры Саснович (105) будет представительница США Франческа ди Лоренцо (128). Ольга Говорцова (129) сыграет с россиянкой Виталией Дьяченко (110). Вера Лапко (352) встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123).

У мужчин соперником белоруса Егора Герасимова (70) будет серб Душан Лайович (23).

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.-0-