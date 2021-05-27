Белорусские теннисисты узнали соперников на старте "Ролан Гаррос"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась жеребьевка основного этапа второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде на кортах "Ролан Гаррос" сыграют три белоруски. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, у которой 40-я позиция в рейтинге WTA. Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга) сыграет с представительницей Франции Диан Парри (307). Лучшая белорусская теннисистка, четвертая ракетка мира Арина Соболенко узнает свою соперницу после окончания квалификационного этапа.

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) на старте будет соперничать с французским теннисистом Энцо Коко (177).

Еще два представителя Беларуси Илья Ивашко (89) и Ольга Говорцова (138) не смогли преодолеть квалификационный барьер французского первенства.

Основной турнир на открытых грунтовых кортах французской столицы стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-