Белорусские тяжелоатлетки выиграли золото и серебро лицензионного турнира в Сан-Марино

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Дарья Наумова и Дина Сазановец, выступавшие в весовой категории 76 кг, выиграли золото и серебро лицензионного турнира в Сан-Марино, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дарья Наумова в двоеборье показала результат 236 кг (105+131) и завоевала золотую медаль. Ее подруга по команде осилила сумму в 215 кг (96+119) и стала серебряным призером. Третье место заняла Мери Туули Ильмаринен из Финляндии - 214 кг (92+122).
Также сегодня на помост выйдут белорусы Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезюлин (+109 кг).
Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.-0-