Белорусские тяжелоатлеты Петр Асаенок и Игорь Лозко остались без медалей ЧМ в Паттайе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тяжелоатлеты Петр Асаенок и Игорь Лозко остались без медалей ЧМ в таиландской Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА
Петр Асаенок считался одним из претендентов на медаль, заявив в рывке 165 кг. Однако все три подхода остались безрезультатными. Игорь Лозко, выступавший в группе В, также остался вне соревнований после трех безрезультатных попыток в рывке.
Золото, которое стало пятым в его карьере, выиграл китаец Люй Сяоцзюнь, завоевавший чемпионский титул в сумме двоеборья с результатом 378 кг и установивший при этом мировой рекорд. В рывке он захватил лидерство (171 кг), которое упрочил с мировым рекордом во втором виде программы - толчке (207 кг).
Серебро также обрело китайскую прописку стараниями Ли Даиня - 377 кг(171+206). Бронза в многоборье у представителя Колумбии Брайана Родальего - 363 кг (167+196). -0-