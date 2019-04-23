Белорусские тяжелоатлеты поделились впечатлениями от выступления на ЧЕ в Батуми

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тяжелоатлеты сегодня перед встречей с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделились с журналистами впечатлениями от недавнего выступления на чемпионате Европы в Батуми, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую команду в Грузии представили 16 спортсменов, всего ими завоевано 19 медалей (по семь золотых и серебряных, пять бронзовых). В командном зачете Беларусь заняла второе место, установлены два рекорда Европы и 15 национальных рекордов.

"Эмоции меня тогда просто переполняли"

Хорошую физическую подготовку на чемпионате показал Евгений Тихонцов, поднявшийся на высшую степень пьедестала. За успешное выступление ему была объявлена Благодарность Президента. В общении с журналистами спортсмен был краток и взволнован. "Я был в шоке. Эмоции меня тогда просто переполняли. Тренеры и все, кто участвовал в моей подготовке, очень довольны, - рассказал тяжелоатлет. - За всю команду я радовался так же, как и за свою победу. Мы же команда, одно целое. У нас все друг друга поддерживают".

По словам тяжелоатлета, несмотря на то, что победа стала для него шоком, он шел к ней и рассчитывал на нее. "Я тренировался ради высоких результатов, поэтому надеялся на вершину", - отметил он.

Теперь спортсмен намерен приложить все усилия, чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио. Конкуренция в команде будет большой: для белорусских атлетов выделена только одна мужская квота. "Все будут стараться и тренироваться. Кто будет сильнее, тот и поедет", - резюмировал Евгений Тихонцов.

"Сначала я даже не поверила, что это произошло"

Среди всех белорусских атлетов выделяется Юлия Асаенок: девушка весит не более 45 кг, поэтому приковывает удивленные взгляды. "Я уже достаточно долго занимаюсь - практически 11 лет. В душе у меня поселился этот вид спорта, и я во многом ему благодарна. Супруг мой тоже тяжелоатлет", - отметила спортсменка.

Юлия Асаенок завоевали в Батуми две медали - серебро и бронзу. "Конечно, была радость. Сначала я даже не поверила, что это произошло. Когда ехала туда, понимала, что конкуренция достаточно высокая. Завоевать какую-то медаль конкретно для меня было маловероятно", - поделилась впечатлениями тяжелоатлетка.

Для женщин тоже выделена только одна квота для участия в Олимпийских играх 2020 года. Однако, по словам спортсменки, кто бы ни поехал в Токио, вся команда будет радоваться и поддерживать коллегу. "Мы в первую очередь команда и стараемся действовать сплоченно в любой ситуации. Конечно, очень обидно, что один человек поедет. Думаю, поедет сильнейший. У нас не так много девушек. Я, наверное, сделаю ставку на Дашу Наумову. Она способна завоевать медали для Беларуси", - считает Юлия Асаенок.

"Наша работа - тренироваться и повышать результаты"

Сама Дарья Наумова, которая привезла из Грузии золото и серебро чемпионата Европы, пока сосредоточена на ближайших стартах - в сентябре в Таиланде пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. "После чемпионата Европы у нас была неделя для отдыха. Сейчас начинаем тренироваться, готовимся к чемпионату мира", - сказала спортсменка. По словам девушки, каждую неделю у нее девять тренировок длительностью около двух часов.

Оценивая итоги выступления Беларуси на соревнованиях в Батуми, Дарья Наумова подчеркивает, что высокие результаты были достигнуты благодаря сплоченности всей команды. "Все работали и на чемпионате Европы показали неплохой результат. Наша работа остается тренироваться и повышать результаты", - добавила она.-0-