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14 декабря 2019, 17:09

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 10 наград на юношеском ЧЕ в Израиле

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали десять медалей на чемпионате Европы U15 и U17 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

Последнюю награду в копилку сборной Беларуси сегодня в категории U17 принес Тимофей Новогран (весовая категория 102 кг), который стал вторым. Ему в сумме двоеборья (рывок и толчок) покорился вес в 315 кг (140+175). Золотую медаль завоевал украинец Богдан Хоза (176+201). Третье место досталось армянину Петросу Петросяну (136+175).

Как сообщалось, в категории U15 белорусы Егор Гринько (61 кг), Роберт Куровский (весовая категория 102 кг) и Рина Литошик (71 кг) завоевали серебряные медали. Екатерина Якушева (59 кг) и Алеся Царенок (81 кг) стали бронзовыми призерами. В категории U17 Дмитрий Ходас (67 кг) поднялся на третью ступень пьедестала, Сергей Шаренков (89 кг) стал чемпионом Европы, Диана Савченко (76 кг) и Дарья Хейдар (81 кг) заняли третье место.

За награды форума соревновались около 500 атлетов из 40 стран Европы.-0-

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