Белорусские тяжелоатлеты завоевали два серебра на лицензионном турнире в Сан-Марино

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Вадим Лихорад и Петр Асаенок стали серебряными призерами Кубка Средиземноморья по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории 73 кг Вадим Лихорад занял второе место в двоеборье с результатом в 327 кг (151+176). Обошел белоруса лишь турок Данияр Исмаилов, которому по сумме двух упражнений удалось поднять 335 кг (154+181). Третье место занял албанец Цалья Брикен - 326 кг (151+175).
Петру Асаенку (81 кг) для завоевания серебра в двоеборье пришлось покорять вес 340 кг (152+188). Больший результат, чем у белоруса, смог показать только албанец Эрканд Керимай - 346 кг(156+190). Замкнул тройку сильнейших этой весовой категории соотечественник Керимая Даниэль Годелли - 331 кг (150+181).
Завтра на помост старта в Сан-Марино выйдут Евгений Тихонцов (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезюлин (+109 кг). У женщин вступят Дина Сазановец (76 кг) и Дарья Наумова (81 кг).
Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.-0-