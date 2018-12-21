Белорусские тяжелоатлеты завоевали две награды на турнире в Катаре

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тяжелоатлеты завоевали две награды на квалификационном турнире в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 96 кг Евгений Тихонцов по сумме двоеборья занял третье место - 391 кг (170 кг +211 кг). Белорус уступил победителю Хассуне Фаресу из Катара - 397 кг (172 кг + 225 кг) и Тян Фу Ксяну из Китая (второе место) - 382 кг (170 кг + 212 кг).

Четвертая позиция в итоговом протоколе в категории до 96 кг у белоруса Вадима Стрельцова - 365 кг (165 кг + 200 кг).

Как сообщалось, в весовой категории до 73 кг первое место занял белорус Вадим Лихорад.

Квалификационный олимпийский турнир в Дохе продолжится 22 декабря. На помост выйдет олимпйиский чемпион Пекина Андрей Арямнов (109 кг), который готовится побороться за место в команде на Олимпийские игры в Токио 2020 года.-0-