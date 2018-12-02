Белорусские тренеры по баскетболу пройдут стажировку в США

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тренеры национальных сборных и детско-юношеских школ по баскетболу пройдут стажировку в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Программа "Расширение возможностей для занятий баскетболом в Беларуси" проводится по инициативе Государственного департамента США. Во время семинара в начале декабря белорусские специалисты займутся изучением педагогической, тренерской, организационной, административной и маркетинговой теории и практики, которые сделали баскетбол популярным и массовым спортом во всем мире. Отдельное внимание будет уделено тому, как вид спорта формирует лидерские качества и способствует сотрудничеству, позитивно влияет на стиль поведения, здоровье общества и активный образ жизни.

Белорусские тренеры станут гостями штаб-квартир олимпийского комитета Соединенных Штатов и федерации баскетбола, посетят матчи с участием команд НБА, университетов и колледжей, пообщаются с американскими коллегами и студентами-спортсменами.-0-

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