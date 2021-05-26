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26 мая 2021, 11:33

Белорусские участники программы "Футбол для дружбы" встретились с игроком национальной сборной страны

Мелана Суровцева, Влада Лешкович, Николай Мотузко, Евгений Шпаков
Мелана Суровцева, Влада Лешкович, Николай Мотузко, Евгений Шпаков

Белорусские участники Международной социальной программы "Футбол для дружбы" встретились с игроком национальной женской сборной страны Меланой Суровцевой, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Влада Лешкович, воспитанница футбольного клуба ФК "Минск", и Николай Мотузко, юный журналист газеты "Зорька", встретились с игроком национальной женской сборной Меланой Суровцевой. Ребята побеседовали с футболисткой о развитии футбольной карьеры, способах улучшения и развития игровой формы, а также получили профессиональные советы и лайфхаки на тему подготовки к соревнованиям.

Участники девятого сезона поделились историями о своем участии в проекте, сложностях, с которыми приходится сталкиваться, и о любви к футболу.

Мелана Суровцева рассказала ребятам, что в 2019 году тоже участвовала в программе "Футбол для дружбы", а также вспомнила о полученном там опыте и впечатлениях: "Я была очень рада стать участником такой замечательной программы, как юный тренер. Проект позволяет детям узнать больше о футболе, пообщаться с именитыми игроками, тренерами, получить ценные советы и поиграть в футбол с детьми со всего мира".

Евгений Шпаков
Евгений Шпаков

Справка:

Мелана Суровцева – игрок ФК "Минск" и национальной женской сборной Беларуси. В сезоне 2021 года женской высшей лиги Мелана забила 15 голов и была лучшим игроком матча с ФК "Неман".

Девятый сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходит онлайн с 14 по 29 мая 2021 года. Впервые в истории состоится Форум послов "Футбола для дружбы", на котором представители футбольных академий и журналисты со всего мира встретятся накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, чтобы обсудить вопросы развития детского футбола.

В этом году "Футбол для дружбы" вновь соберет онлайн юных участников – девочек и мальчиков – из 211 стран и регионов. Юные футболисты 12-14 лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" 2021. Чемпионат пройдет на базе футбольного симулятора F4F World, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS. Юные журналисты будут освещать мероприятия программы в составе Международного детского пресс-центра и расскажут сверстникам о ключевых ценностях программы: дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести. В рамках финальных мероприятий "Футбола для дружбы" 2021 также состоится официальная попытка установить уже третий для программы мировой рекорд Гиннесса™. "Футбол для дружбы" уже имеет два мировых рекорда Гиннесса™ – за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Николай Мотузко, Мелана Суровцева, Влада Лешкович
Николай Мотузко, Мелана Суровцева, Влада Лешкович

Главные события программы будут включать следующие активности:

· Международный лагерь дружбы – 15-16, 22-23 мая 2021 г.

· Международная премия F4F – 19-21, 24 мая 2021 г.

· Отборочные матчи чемпионата мира по футболу "Футбол для дружбы" 2021 – 27-28 мая 2021 г.

· Гранд-финал – 29 мая 2021 г.

· Финал чемпионата мира по футболу "Футбол для дружбы" 2021.

· Форум национальных послов.

Николай Мотузко, Мелана Суровцева
Николай Мотузко, Мелана Суровцева

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

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