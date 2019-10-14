Белорусские ватерполисты не попали в финальную часть ЧЕ-2020 в Венгрии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Белорусские ватерполисты, заняв третье место в группе В отборочного раунда чемпионата Европы, не вышли в финальную часть континентального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу отборочного турнира белорусы выиграли у команды Украины - 10:7 и потерпели два поражения. Словаки были сильнее их со счетом - 14:9, а французы - 22:6.

В число участников решающей стадии мужского чемпионата Европы-2020 попали Сербия, Испания, Хорватия, Италия, Греция, Черногория, Россия, Венгрия, Грузия, Словакия, Румыния, Турция, Германия, Франция, Мальта, Нидерланды. Жеребьевка финального раунда пройдет 22 октября в Будапеште.-0-