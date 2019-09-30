Белорусские велогонщики не смогли завершить групповую шоссейную гонку на ЧМ в Йоркшире

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велогонщики Александр Рябушенко и Василий Кириенко не смогли завершить групповую гонку среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виной этому стал дождь, из-за которого не финишировали многие из участников состязаний в данном виде программы.
Победителем же стал датчанин Мадс Педерсен, опередивший в финальном рывке итальянца Маттео Трентина и швейцарца Штефана Кюнга, оказавшихся с серебром и бронзой соответственно.-0-