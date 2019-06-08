Белорусские волейболистки обыграли Азербайджан в напряженном матче Евролиги

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси победила в гостях Азербайджан со счетом 3:1 (25:21, 25:19, 26:28, 36:34) в золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые две партии остались за подопечными команды Петра Хилько, которые переигрывали молодой коллектив соперниц в атаке. Наиболее напряженной получилась четвертая партия встречи в Баку. Обе команды уверенно действовали в центральной зоне и сохраняли интригу в сете. Белоруски победили благодаря более удачной игре в защите и на приеме мяча. Наиболее результативными в составе нашей сборной стали Анна Климец (19 очков) и Екатерина Сокольчик (16 баллов).

В первом туре Евролиги в Минске женская сборная Беларуси была сильнее Азербайджана со счетом 3:2.

Команда Петра Хилько занимает первое место в группе С: Беларусь - 11 очков (4 матча), Испания - 6 (3), Финляндия - 3 (3), Азербайджан - 1 (4).

В пятом туре 12 июня белорусские волейболистки сыграют на выезде против Финляндии.-0-