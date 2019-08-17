Белорусские волейболистки обыграли Эстонию на турнире в Запорожье

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу победила Эстонию на турнире в Запорожье со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования в Украине являются заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы по волейболу.

Белорусские волейболистки после неудачной концовки первой партии сумели наладить прием мяча (55%) и уверенно сыграли на блоке. В составе команды под руководством Петра Хилько наиболее результативным игроком стала Екатерина Сокольчик - 13 очков.

Второй матч на турнире сборная Беларуси проведет сегодня против украинского клуба "Орбита" (18.00).

Мужская сборная Беларуси также находится в Запорожье, где дважды сыграет со сборной Украины 17 и 18 августа.

После завершения товарищеских матчей национальные сборные Беларуси по волейболу вернутся в Минск, где 19 августа в 10.00 проведут пресс-конференцию перед самым важным стартом сезона.

Женская сборная Беларуси первый матч на чемпионате Европы сыграет с Россией 23 августа, с Испанией - 25 августа, на следующий день, 26-го, белоруски встретятся со Словакией, 28 августа проведут матч с Германией, а завершат групповой этап 29 августа поединком со Швейцарией.

Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым в истории. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.

Мужской чемпионат Европы пройдет в четырех странах с 12 по 29 сентября. Белорусская команда проведет первую встречу 12 сентября в Любляне со Словенией.-0-