26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли сверстниц из Польши в матче групповой стадии молодежного ЧЕ-2020. Поединок завершился со счетом 3:2 (25:23, 25:23, 19:25, 19:25, 15:12) в пользу команды Ольги Пальчевской, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это третья победа белорусок в трех поединках, сыгранных на турнире. Ранее они обыграли дружины Сербии и Словакии. Наиболее результативной среди белорусок стала Ксения Лебедкина, на счету которой 24 очка. Также в число бомбардиров матча попали Дарья Савчук (16 пунктов) и Дарья Вакулко, на счету которой 14 результативных действий. Отметим также Викторию Костючик, которая с 18% эффективности на приеме стала лучшей в данном компоненте игры среди волейболисток обеих дружин. Звание лучшей блокирующей досталось также представительнице Беларуси Дарье Бурак, которая четырежды преграждала путь атакам соперниц.

Таким образом, на счету белорусок семь очков и они продолжают борьбу за выход в полуфинал континентального форума.

27 августа в 21.00 по минскому времени подопечные Ольги Пальчевской проведут заключительный матч группового этапа турнира против дружины Боснии и Герцеговины. Полуфиналы и решающие матчи состоятся 29 и 30 августа. В Осиеке (Хорватия) помимо матчей второй группы пройдет утешительный турнир за 5-8-е места. Матчи, по итогам которых определятся медалисты, состоятся в Боснии и Герцеговине.-0-