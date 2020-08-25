Белорусские волейболистки одержали победу над Словакией на молодежном ЧЕ-2020

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки одержали вторую победу на молодежном чемпионате Европы. Подопечные Ольги Пальчевской обыграли словацких сверстниц со счетом 3:1 (20:25, 26:24, 25:19, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в первой партии белорусская команда взяла себя в руки и в тяжелейшей борьбе выиграла оставшиеся три сета. В числе пяти самых результативных игроков матча - сразу три представительницы команды Ольги Пальчевской.

Воспитанница мозырского волейбола Дарья Вакулко заработала 21 пункт. Столько же у главной звезды матча Терезы Грушецкой, которая столько же раз добивала мяч до пола. Однако у словачки 13 брейковых очков, тогда как у Дарьи Вакулко - 8. У Ксении Лебедкиной 14 очков, а Дарья Борис была точна 13 раз.

Во втором матче группы I сербки обыграли дружину Боснии и Герцеговины - 3:0 (25:23, 25:11, 25:13). В группе II хорватские волейболистки проиграли турчанкам - 0:3 (15:25, 22: 25,19:25), а француженки победили болгарских сверстниц - 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).

Сегодня команда под руководством Ольги Пальчевской поспорит с дружиной Польши (18.30), а затем ее ждет матч против Боснии и Герцеговины (27 августа, 21.00).

Полуфиналы и решающие матчи состоятся 29 и 30 августа. В Осиеке, помимо матчей второй группы, пройдет утешительный турнир за 5-8 места. Матчи, по итогам которых определятся медалисты, состоятся в Боснии и Герцеговине.-0-