Белорусские волейболистки победили чешек в матче золотой Евролиге

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки победили соперниц из Чехии в заключительном матче группового раунда золотой Евролиги со счетом 3:2 (25:22, 25:18, 20:25, 21:25,15:8), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски расстроенные поражением от венгерской команды были полны решимости доказать, что это была досадная случайность. В итоге, им это удалось, но с большим трудом.

Выиграв две партии в прекрасном стиле, белоруски неожиданно позволили соперницам взять верх в следующих двух сетах и перевести игру на тай-брейк.

Впрочем, в пятой партии подопечные Дениса Матвеева вновь взяли нити игры в свои руки и добились важной победы.

Лучшим бомбардиром в стане победительниц стала Анна Давысктба, на счету которой 19 очков. Надежда Владыко заработала 13 пунктов. Также отметим Дарью Вакулко, совершившую 10 результативных действий.

У чешек лучшей в атаке стала Луция Нова, записавшая на свой счет 29 пунктов. У Петры Койдовой и Евы Свободовой по 15 очков.

Итоговое положение в группе С золотой Евролиги таково: Чехия - 6 матчей/ 14 очков. Хорватия - 6/11, БЕЛАРУСЬ- 6/6, Венгрия- 6/5.

Таким образом, в "Финал Четырех" женской золотой Евролиги из группы С вышла дружина Чехии. Напомним, что решающий раунд турнира пройдет 19-20 июня в Русе (Болгария).-0-