Белорусские волейболистки с сухим счетом победили Финляндию в золотой Евролиге

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в трех сетах обыграли Финляндию 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) в пятом туре золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как и в первом круге в Минске, подопечные Петра Хилько контролировали ход встречи благодаря надежному блоку (13 очков). Белоруски значительно превосходили хозяев площадки в нападении. Анна Климец (10 очков) и Екатерина Сокольчик (12 очков) успешно сыграли в атаке. Благодаря победе женская сборная Беларуси закрепилась в лидерах группе С, и по итогам встречи с Испанией, которая состоится 15 июня в гостях, выяснится, кто сыграет в "финале четырех" в хорватском Вараждине 21-22 июня.

В пятом туре Испания встретится на своей площадке с Азербайджаном.

Турнирное положение: Беларусь - 14 очков (5 игр, 5 побед), Испания - 9 (4), Финляндия - 3 (5), Азербайджан - 1 (4).-0-