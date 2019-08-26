Белорусские волейболистки, ведя 2:0 по партиям, уступили словачкам на чемпионате Европы

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу потерпела третье подряд поражение на первом этапе чемпионата Европы в Братиславе, уступив команде Словакии со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух стартовых неудач белоруски были очень близки к победе над словачками, которые до этого одержали две виктории. Встречу с хозяйками турнира подопечные Петра Хилько начали отлично, выиграв две партии подряд с одинаковым счетом 25:22. Однако словацкие волейболистки смогли исправить ситуацию, выиграв третий сет со счетом 26:17 и четвертый - 25:18. В решающей партии удача также была на стороне словацкой сборной - 16:14.

В первом туре белорусские волейболистки проиграли россиянкам - 0:3, а затем уступили испанкам - 1:3. Теперь у белорусской дружины остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

В другом поединке 3-го тура предварительной группы D команда Германии в упорнейшей борьбе переиграла россиянок - 3:2.

Положение команд после трех туров: Словакия - 8 очков, Германия - 8, Россия - 7, Испания - 3, Беларусь - 1, Швейцария - 0.

В среду, 28 августа, сборная Беларуси сыграет с Германией, а на следующий день проведет последний матч первого этапа против Швейцарии.

В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-