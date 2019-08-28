Белорусские волейболистки проиграли Германии на чемпионате Европы и не смогли выйти из группы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели четвертое поражение на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура предварительной группы D белоруски уступили команде Германии в трех партиях - 0:3 (10:25, 15:25, 15:25).

До этого белорусские волейболистки проиграли россиянкам (0:3), испанкам (1:3) и словачкам (2:3). Подопечные Петра Хилько 29 августа проведут последний матч первого этапа чемпионата Европы с командой Швейцарии, которая так же, как и белоруская дружина, уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Положение команд: Германия - 14 очков (5 матчей), Россия - 10 (4), Словакия - 8 (4), Испания - 5 (5), Беларусь - 1 (4), Швейцария - 1 (4).

В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0