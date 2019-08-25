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25 августа 2019, 20:48

Белорусские волейболистки проиграли испанкам на чемпионате Европы

Во время матча. Фото CEV
Во время матча. Фото CEV

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура группы D в словацкой Братислае подопечные Петра Хилько уступили команде Испании со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:15, 17:25).

Проиграв два стартовых сета, белоруски уверенно выиграли третью партию, но в четвертой испанки вновь оказались сильнее.

В стартовом матче белорусские волейболистки проиграли россиянкам с "сухим" счетом 0:3.

Белорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата ЕвропыБелорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата Европы
Свой первый поединок в предварительной группе D в словацкой Братиславе против многократных чемпионок Европы белоруски начали здорово и вели в первой партии с разницей в 6 очков - 11:5.

В понедельник, 26 августа, белоруски будут соперничать со словачками, в активе которых две виктории с одинаковым счетом 3:0 - над Испанией и Швейцарией. Затем, 28 августа сборная Беларуси сыграет с Германией, а 29 августа проведет последний матч первого этапа с командой Швейцарии.

В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-

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