Белорусские волейболистки проиграли испанкам на чемпионате Европы

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке второго тура группы D в словацкой Братислае подопечные Петра Хилько уступили команде Испании со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:15, 17:25).
Проиграв два стартовых сета, белоруски уверенно выиграли третью партию, но в четвертой испанки вновь оказались сильнее.
В стартовом матче белорусские волейболистки проиграли россиянкам с "сухим" счетом 0:3.
В понедельник, 26 августа, белоруски будут соперничать со словачками, в активе которых две виктории с одинаковым счетом 3:0 - над Испанией и Швейцарией. Затем, 28 августа сборная Беларуси сыграет с Германией, а 29 августа проведет последний матч первого этапа с командой Швейцарии.
В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-